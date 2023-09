Grad goli i jedna wielka sensacja. W sobotnich meczach angielskiej Premier League nie brakowało niczego. Wielkie powody do radości mają kibice Manchesteru City i Tottenhamu , które zdeklasowały swoich rywali. Nieco pesymistyczniej jest dziś w domach kibiców Chelsea - " The Blues " nieoczekiwanie przegrali u siebie z Nottingham Forest .

Manchester City 5-1 Fulham

Gol ten był jednak bardzo kontrowersyjny, ponieważ na drodze piłki do bramki stał znajdujący się na spalonym Manuel Akanji. Mimo to Michael Oliver uznał gola dla "Obywateli" i to oni schodzili do szatni z prowadzeniem.