Dwa gole w szlagierze Premier League. Z tego wyniku cieszą się rywale

Liverpool - Arsenal 1:1. Gospodarze mogą żałować

W 19. minucie sobotniego hitu doszło do kontrowersji z udziałem sędziego Chrisa Kavanagha. Martin Odegaard wyraźnie zagrał futbolówkę ręką w polu karnym, wręcz ją pchnął, ale arbiter nie pokazał na jedenasty metr. VAR nie wkroczył do akcji. Fani "The Reds" mogli być także sfrustrowani urazem Konstantinosa Tsimikasa, którego zastąpił Joe Gomez. Grek został odepchnięty przez Bukayo Sakę. Upadając, przewrócił swojego trenera Juergena Kloppa. Z podejrzeniem urazu barku pojechał do szpitala.