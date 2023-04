Duże zamieszanie z uznanym trenerem w roli głównej. Szykuje się zwrot akcji

Wczoraj angielskie media obiegła wiadomość o tym, że Julian Nagelsmann jednak nie zostanie szkoleniowcem londyńskiej Chelsea. Niemiec miał nie być przekonany co do projektu na Stamford Bridge i wydawało się, że jego ewentualne przenosiny do Premier League trzeba będzie odłożyć w czasie. Jak donosi jednak niemiecki dziennikarz Chrristian Falk, niepowodzenie "The Blues" planuje wykorzystać ich lokalny rywal - Tottenham.