Duże sensacje w Anglii. Bolesne potknięcie lidera, klub Polaka olśniewał

Już po 26. minutach było 3-0 dla "The Villans" - a to dzięki dwóm trafieniom Watkinsa oraz samobójczemu golowi Estupinana. Po zmianie stron wspomniany Watkins skompletował przy tym hat-trick, a następnie po trafieniu dołożyli jeszcze Ramsey i Luiz. Jedyną odpowiedzią "Mew" była bramka... Ansu Fatiego , wypożyczonego z FC Barcelona.

Można by rzec, że było to starcie dwóch "polskich" drużyn w Anglii - jednakże o i le dla AV pełne 90 minut rozegrał Matty Cash (zaliczając asystę), o tyle w składzie Brighton niestety wciąż próżno było szukać Jakuba Modera, który dalej wraca do zdrowia po poważnej kontuzji kolana. Kacper Kozłowski tymczasem przed sezonem trafił na wypożyczenie do Vitesse Arnhem, a Michał Karbownik został sprzedany do berlińskiej Herthy.