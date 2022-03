Nie można było mówić o wyrównanej pierwszej połowie, ale faktem jest, że zakończyła się bezbramkowym remisem. Piłka w miażdżącej większości (77 procent) była w posiadaniu "Obywateli".

Puchar Anglii. Peterborough - Manchester City. Wynik 0-2

Ekipa z Manchesteru regularnie tworzyła też zagrożenie pod bramką rywali, tyle tylko, że... nie oddała żadnego celnego strzału. Sześciokrotnie chybiła i ta nieskuteczność była podstawą "sukcesu" Peterborough.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peterborough - Man City. 0-2 (zobacz bramki) The FA Cup. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Gra na przetrwanie pozwoliła gospodarzom utrzymać swoje marzenia do 61. minuty. Wtedy łamaną z prawego boku pola karnego akcją popisał się Riyad Mahrez, który po dryblingu posłał futbolówkę w długi róg na 1-0.

Reklama

Czytaj także: Anglia i reszta świata. Kto powstrzyma inwazję Premier League?

Na gola na 2-0 nie trzeba już było czekać długo, sześć minut później uzyskał go Jack Grealish i było 2-0. Przy jego trafieniu, tak samo jak przy bramce Mahreza, asystował Phil Foden. "The Citizens" awansowali do ćwierćfinału.

Puchar Anglii. Do ćwierćfinału awansowało także Crystal Palace

Podobnie jak w meczu City, tak w starciu Crystal Palace z Stoke, gole padały tylko w drugiej połowie. "Orły" z Londynu awansowały po zwycięstwie 2-1.