Dreszczowiec w derbach, sypały się kartki. Jeden gol przesądził o zwycięstwie

W pamięć zapadła natomiast sytuacja, w której Jurrien Timber faulował Pedro Porro. Hiszpański obrońca zaczął zwijać się z bólu, a do Holendra z pretensjami od razu ruszyli piłkarze Tottenhamu, z bramkarzem Vicario na czele. Doszło do niemałej awantury, która uspokoiła się dopiero po dłuższej chwili. Czuć było, że oba zespoły nie pałają do siebie sympatią. Derby północnego Londynu zawsze budzą wiele emocji - zarówno u kibiców, jak i piłkarzy. Sędzia w pierwszej połowie pokazał aż siedem żółtych kartek.

