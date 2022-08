Dręczący zwierzęta Zouma wyśmiany przez fanów. "Tak się czuje twój kot!"

Kurt Zouma wywołał w lutym tego roku prawdziwy skandal - do sieci trafiły bowiem nagrania zarejestrowane przez członka jego rodziny na których widać, jak piłkarz wyżywa się na własnym kocie. Zawodnik w ogóle nie wzbraniał się przed tym, by uderzyć zwierzę otwartą ręką prosto w pyszczek, czy nawet podrzucić je i kopnąć w powietrzu.

Te okropieństwa na szczęście szybko się skończyły - dwa koty, jakie posiadał Zouma, zostały mu odebrane, a sam gracz otrzymał pięcioletni zakaz posiadania tego typu zwierząt. To oczywiście nie wszystko, bo 27-latek musiał też odpracować społecznie 180 godzin i zapłacić grzywnę wynoszącą osiem tysięcy funtów.

Jednocześnie jego klub, West Ham United, również kazał mu zapłacić karę za swój występek - piłkarz musiał wypłacić 250 tys. funtów, a całość tej kwoty została przekazana różnym organizacjom działającym na rzecz zwierząt. Mimo wszystko "Młoty" nie zdecydowały się na żadne inne ruchy - nie zawiesiły Francuza i ten dalej regularnie grywa w barwach londyńskiej ekipy. Trybuny jednak wszystko pamiętają.

Kurt Zouma bezlitośnie wyśmiewany. Kibice śpiewają i... "miauczą"

Przede wszystkim obrońca regularnie spotyka się z buczeniem, gwizdami i obelgami ze strony kibiców - i mowa tu nie tylko o fanach rywali WHU, ale i sympatykach jego własnego zespołu. Nie tak dawno West Ham grał mecz towarzyski z RC Lens - publiczność wówczas każdorazowo, gdy Zouma znajdował się przy piłce głośno "miauczała", by zrobić na złość futboliście:

Tymczasem rozpoczął się nowy sezon Premier League i można już jasno stwierdzić, że również i na Wyspach nikt Kurtowi Zoumie tak łatwo nie odpuści. Podczas pierwszego w kampanii 2022/2023 meczu na Stadionie Olimpijskim przyjezdni kibice, wspierający Manchester City, skorzystali skrzętnie z okazji do wyśmiania Francuza po tym, gdy ten dostał w pewnym momencie dosyć mocno w twarz piłką.

Sportowiec przewrócił się na murawę, a gdy już zaczynał się podnosić, fani MC "nagrodzili go" przyśpiewką "That's how your cat feels!", czyli "Tak się czuje twój kot!". Zawodnik bez wątpienia to usłyszał, bo na jego nieszczęście cała akcja działa się tuż za bramką WHU.

West Ham United szykuje się na pierwszy w tym sezonie wyjazd

Kolejny mecz może okazać się dla defensora jeszcze trudniejszy pod względem interakcji z trybunami, bowiem "Młoty" wybiorą się na wyjazd na obiekt Nottingham Forest. Tam już nie tylko jeden jedyny sektor na stadionie może żywiołowo zareagować na jakieś nieszczęście, które przytrafi się graczowi...

Kurt Zouma z West Ham United związany jest od 2021 roku, wcześniej był on zawodnikiem Chelsea, choć sporo czasu spędzał na wypożyczeniach, kolejno w Saint-Etienne (którego jest wychowankiem), Stoke City i Evertonie. Jego obecna umowa z londyńczykami ważna jest do końca czerwca 2025 roku.