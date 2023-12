Dramatyczna sytuacja na murawie. Klub podał nowe wieści w sprawie kapitana

Ta dobra wiadomość jest następstwem udanej procedury przeprowadzonej we wtorek, podczas której Tomowi wszczepiono ICD (wszczepialny kardiowerter-defibrylator), aby zapobiec powtórzeniu się sobotniego zdarzenia

To nie był pierwszy przypadek, kiedy walijski obrońca miał problemy zdrowotne na murawie. Przeszedł bowiem operację skorygowania migotania przedsionków po upadku podczas finałowego meczu w barażach z Coventry pod koniec maja.

Lockyer powrócił do gry przed rozpoczęciem nowego sezonu i przed sobotnim spotkaniem z Bournemouth zaliczył 15 występów we wszystkich rozgrywkach. Klub stwierdził w swoim oświadczeniu, że nowe badania wykazały, że problem "różni się od migotania przedsionków" .

Premier League. Podobny przypadek to Christian Eriksen

Na boiskach Premier League występuje już zawodnik, któremu wszczepiono ICD. To Christian Eriksen, który zasłabł podczas meczu Danii z Finlandią w ramach mistrzostw Europy w czerwcu 2021 roku. Po całkowitym wyzdrowieniu pomocnik dołączył do Brentfordu i wrócił do gry w lutym 2022 roku. Obecnie występuje w Manchesterze United.