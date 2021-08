Dramaturgia w końcówce meczu o puchar! Zadecydował rzut karny

Spotkanie mogło się o wiele lepiej rozpocząć dla ekipy dzisiejszych gospodarzy. Harvey Barnes otrzymał podanie i oddał strzał zza pola karnego, jednak dobrą interwencją popisał się Zack Steffen.



Obie ekipy potrafiły dojść do głosu, lecz na boisku zdecydowanie brakowało konkretów. Groźniej zrobiło się dopiero w końcówce pierwszej połowy. Bertrand posłał futbolówkę do Vardy'ego, który nie zdołał jej wpakować do bramki, pomimo korzystnej sytuacji. Intuicyjnie piłkę odbił Steffen.



Manchester City mógł odpowiedzieć na początku drugiej połowy. Riyad Mahrez popędził środkową częścią boiska, jednak wskutek powrotu dwójki defensorów Leicester, posłał futbolówkę ponad poprzeczką.



Sebastian Staszewski, Radosław Majewski i Sławomir Peszko o polskiej Ekstraklasie - Oglądaj teraz!





Tarcza Wspólnoty. Leicester pokonało Manchester City! Zadecydowała jedna bramka

Reklama

Swojej szansy nie wykorzystał także Ferran Torres, a w końcówce meczu ponownie odważniej atakowali gracze dzisiejszej ekipy gospodarzy. W bramce znakomicie spisywał się natomiast Steffen.



26-latek w 84. minucie zatrzymał Dakę, jednak zadanie utrudnił mu jednak Nathan Ake. Defensor najpierw stracił piłkę na rzecz Kelechi Iheanacho, a po chwili powalił rywala we własnym polu karnym.



Sędzia bez zawahania wskazał na "jedenastkę", a do piłki podszedł sam faulowany. Iheanacho oddał bardzo mocny strzał i pewnie wpakował piłkę do bramki.







Wynik meczu już się nie zmienił i piłkarze Leicester wygrali Tarczę Wspólnoty.



W meczu zadebiutował także nowy nabytek Manchesteru City Jack Grealish, który nie zdążył jednak pokazać niczego szczególnego.



Zdjęcie Jack Grealish /ANDY RAIN /PAP/EPA

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!





Leicester City - Manchester City 1-0

Bramki: 1-0 Kelechi Iheanacho (89.)



Leicester City: Schmeichel - R. Pereira, Soyuncu, Amartey, Bertrand (79. Thomas) - Ndidi, Tielemans (71. Soumare) - Ayoze Pérez (71. Albrighton), Maddison (71. Dewsbury-Hall) - H. Barnes (79. Iheanacho) - Vardy (C) (71. Daka).



Manchester City: Steffen - Cancelo, Rúben Dias, N. Ake, B. Mendy - Guendogan (65. Rodri), Fernandinho (C), Palmer (74. B. Silva) - Mahrez, F. Torres, Edozie (65. Grealish).



PA