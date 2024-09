Dramat kandydata do Złotej Piłki, może zakończyć sezon. "Najgorsza przepowiednia"

Rodri niedługo po tym, jak wespół z Manchesterem City zdobył czwarte z rzędu mistrzostwo Anglii, udał się na Euro 2024 i tam... również błyszczał wśród swoich kolegów z reprezentacji Hiszpanii, z którymi sięgnął koniec końców po Puchar Henriego Delaunaya. To wszystko sprawiło, że pomocnik zaczął być wymieniany w gronie kandydatów do sięgnięcia po Złotą Piłkę - potem jednak w jego karierze zaczęły piętrzyć się pewne schody...

Po mistrzostwach "Starego Kontynentu" zmagał się on przez pewien czas z urazem uda, ale w końcu wrócił na murawę w pierwszej połowie września. Rozegrał kilka spotkań i... w niedzielę spadł na niego kolejny poważny cios.

Rodri z paskudną kontuzją w meczu City - Arsenal. To będzie koniec sezonu dla Hiszpana?

W poniedziałkowe popołudnie tymczasem Miguel Angel Lara z dziennika "Marca" poinformował, że futbolista przeszedł w Manchesterze dokładniejsze badania, po których miał udać się jeszcze do swojej ojczyzny, by potwierdzić finalnie "najgorszą przepowiednię" - zerwanie więzadła krzyżowego w prawym kolanie.

Taki scenariusz oznaczałby z dużą dozą prawdopodobieństwa koniec sezonu 2024/2025 dla Rodriego - w najbardziej optymistycznym scenariuszu mógłby znowu wspomóc "Obywateli" co najwyżej w końcówce kampanii, ale potrzebne by tu były naprawdę szybkie postępy przy rehabilitacji. Jest to więc fatalny sygnał dla Pepa Guardioli i reszty jego podopiecznych.