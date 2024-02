Dramat Jurgena Kloppa. Trudno uwierzyć jego pecha. I to w takim momencie

Jurgen Klopp walczy o to, aby pożegnać się z Liverpool FC zdobyciem mistrzostwa Anglii. W tym momencie prowadzona jego drużyna plasuje się na 1. miejscu w tabeli Premier League, a do gry po kontuzji właśnie wrócił Mohamed Salah. Wszystko to w teorii do tej pory brzmi wspaniale. Niestety, jest też druga strona medalu.