Drągowski znów zmieni klub? Jest zainteresowanie z Premier League

W bramce Lisów w skutek odejścia Kaspera Schmeichela powstał spory wakat na pozycji podstawowego bramkarza. Duńczyk jest chodzącą legendą klubu, mając swój ogromny udział w mistrzostwie Anglii, które Leicester zdobyło w 2016 roku. Latem, po 11 latach spędzonych w klubie i 479 zagranych meczach zdecydował się na transfer do Ligue 1 i został zawodnikiem OGC Nice.

W tym sezonie w bramce zastąpił go Danny Ward, ale zupełnie nie można powiedzieć, by był chociaż blisko utrzymania poziomu poprzednika. 29-latek popełnił w tym sezonie sporo błędów i w opiniach ekspertów jest jednym z najgorszych bramkarzy tego sezonu Premier League. Widać to także w tabeli - Leicester zajmuje przedostatnie miejsce i w 8 meczach straciło aż 22 gole, najwięcej w lidze.

Reklama

Premier League. Bartłomiej Drągowski może zostać piłkarzem Leicester City

Według informacji Włodarczyka władze klubu właśnie w Drągowskim widzą bramkarza, który mogłby pomóc w obecnej sytuacji. W umowie Polaka ze Spezią ma być zapisana klauzula odstępnego w wysokości 8-9 milionów euro, którą Anglicy mieliby aktywować w zimowym okienku transferowym. Reprezentant Polski w tym sezonie zdążył już zagrać w ośmiu meczach Serie A.

Drągowski był bliski transferu do Premier League już latem, kiedy mocno zainteresowane nim było Southampton. Ostatecznie na drodze do przejścia do Anglii stanęły sprawy formalne, związane z otrzymaniem pozwolenia na pracę i ostatecznie 25-latek pozostał we Włoszech zmieniając Fiorentinę na Spezię.