Donny van de Beek wypożyczony z MU do Evertonu

Oprac.: Wojciech Górski Premier League

Piłkarz reprezentacji Holandii Donny van de Beek został wypożyczony z Manchesteru United do Evertonu. W 2020 roku, kiedy przechodził na Old Trafford z Ajaksu Amsterdam, kosztował co najmniej 35 milionów funtów, ale w MU nie wywalczył pewnego miejsca w składzie.

Zdjęcie Donny van de Beek / Robbie Jay Barratt - AMA / Contributor / Getty Images