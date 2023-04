Dobra postawa Polaka nagrodzona. Podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Arsenalem

Doskonale spisywał się również w rozgrywkach młodzieżowego Pucharu Anglii. "Kanonierzy" kilka dni temu przegrali co prawda w finale z West Ham United 1:5, ale w drodze do decydującego starcia Polak zanotował cztery trafienia w tym bezpośrednio z rzutu wolnego w półfinałowej potyczce z Manchesterem City .

Michał Rosiak z profesjonalnym kontraktem. "To coś wspaniałego"

"Podpisanie pierwszego, profesjonalnego kontraktu z Arsenalem to dla mnie coś wspaniałego. Gra dla klubu, który oglądałem i pokochałem jako dziecko to wspaniałe uczucie, miejmy nadzieję, że to pierwszy z wielu kontraktów. Chcę wygrać ważne trofea z tym klubem. Zaczynałem w zespole do lat dwunastu, a od tego czasu przeżyłem wiele wzlotów i upadków. Miałem kilka poważnych urazów, ale były też wspaniałe momenty" - powiedział Rosiak cytowany przez oficjalny klubowy serwis.