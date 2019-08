Diego Forlan, były napastnik między innymi Manchesteru United i Atletico Madryt, dzielił w trakcie swojej kariery piłkarskie szatnie z wieloma znanymi piłkarzami. Podczas swojego pobytu w drużynie "Czerwonych Diabłów" Urugwajczyk spotkał chociażby Cristiana Ronaldo oraz Davida Beckhama. Jak stwierdził w wypowiedzi dla hiszpańskiego dziennika "Marca", obaj wymienieni zawodnicy mieli zupełnie inne charaktery.

- Ronaldo, w przeciwieństwie do Beckhama, był w szatni egoistą. Zawsze chciał być blisko lustra i spędzał całe dnie przeglądając się w nim - opisuje Portugalczyka Forlan.

W swojej rozmowie w dziennikarzem "Marki" Urugwajczyk przytoczył także znaną scenę kłótni Beckhama z byłym menadżerem Manchesteru United - Sir Alexem Fergusonem.



- Ferguson i Beckham zaczęli się znieważać, a każde z wyzwisk było bardziej dosadne niż poprzednie. Obaj chcieli mieć w tej sprzeczce ostatnie słowo. Potem Ferguson wyszedł i wydawało się, że dyskusja się zakończyła, ale nagle Beckham postanowił coś jeszcze powiedzieć. Ferguson obrócił się i zobaczył leżącego na podłodze buta, po czym kopnął nim w stronę Beckhama. But uderzył go w twarz i rozciął łuk brwiowy. Zobaczyliśmy krew, a Roy Keane i Ruud van Nisterlooy musieli później wkroczyć, by rozdzielić kłócącą się wciąż dwójkę - wspomina na łamach "Marki" Forlan.

