Derby o awans do Ligi Mistrzów! Tottenham gra z Arsenalem

Tottenham w ostatniej kolejce przetrwał wyjazd na jeden z najcięższych terenów w lidze - wywiózł remis z Anfield Road. Takim obrotem spraw ucieszył w sumie trzy grupy kibiców. Swoich, bo remis na Anfield to nigdy w zasadzie nie jest zły wynik. Kibiców Manchesteru City, bo dzięki temu zespół Pepa Guardioli uciekł w tabeli The Reds. Wreszcie uśmiechnęli się też mimo wszystko kibice Arsenalu, bo to oznaczało, że ich ulubieńcy nadrobili kolejne dwa punkty do dzisiejszych rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal - Leeds 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Premier League. Wewnątrz-londyński pojedynek o Ligę Mistrzów

Od początku bardzo głośno jest na stadionie "Kogutów". Fani czują stawkę tego spotkania, co pokazywali już przed meczem, rozgrzewając się długo przed pierwszym gwizdkiem.

Reklama