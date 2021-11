Relacja nie odświeża się automatycznie. Kliknij F5!

11. kolejka Anglia - Premier League

2021-11-06 13:30 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Michael Oliver Manchester United Manchester City 0 2 DO PRZERWY 0-2 E. Bailly 7' (samob.) Bernardo Silva 45'

Ekipa "Czerwonych Diabłów" będzie miała o tyle utrudnione zadanie, że w starciu z lokalnym rywalem będą musieli radzić sobie bez Paula Pogby, który pauzuje po tym, jak został zawieszony za faul na Nabym Keicie w meczu z Liverpoolem.





Derby Manchesteru. Błyskawiczny cios City

Już w pierwszych minutach ekipa United miała dobrą okazję po wrzutce z rzutu wolnego i strzale głową Harry'ego Maguaire'a.



Odpowiedź City była błyskawiczna. Po dośrodkowaniu Joao Cancelo piłkę do własnej siatki skierował Eric Bailly.



Podopieczni Guardioli cały czas naciskali rywala. Kevin De Bruyne posyłał kolejne groźne wrzutki w pole karne "Czerwonych Diabłów". W pierwszych dwudziestu minutach gospodarze rzadko opuszczali w ogóle swoją połowę.





United - City. Groźna próba Ronaldo

W końcu jednak do głosu doszły też "Czerwone Diabły". W 26. minucie bardzo groźny strzał oddał Ronaldo, ale jednak Ederson zdołał odbić piłkę. Dobijać próbował Mason Greenwood, ale już niecelnie.



Momentalnie jednak swoją szansę miało znów City. Najpierw uderzał De Bruyne, ale został zablokowany. Sekundę później strzał oddał Gabriel Jesus, ale piękną interwencją popisał się David De Gea.



Mało brakowało, by w 32. minucie United strzeliło drugą bramkę samobójczą. Blisko pokonania własnego bramkarza był tym razem Victor Lindeloef.



Tuż przed przerwą podopieczni Guardioli wyprowadzili drugi cios. Po dośrodkowaniu Cancelo przysnął Shaw, uprzedził go Bernardo Silva i jakimś cudem zmieścił piłkę między słupkiem a interweniującym De Geą.



Manchester United - Manchester City 0-2



0-1 Bailly (sam.) 8.



0-2 B. Silva 45.





0 2 Manchester United Manchester City Moraes Walker Stones Dias Cancelo De Bruyne Gündoğan Rodri Jesus Silva Foden de Gea Bailly Maguire Lindelöf Fernandes Wan-Bissaka Fred Shaw McTominay Greenwood Ronaldo SKŁADY Manchester United Manchester City David de Gea . Ederson 7′ (samob.) 7′ (samob.) 46′ 46′ Eric Bertrand Bailly Kyle Walker Harry Maguire John Stones Victor Lindeloef Ruben Dias Bruno Fernandes 48′ 48′ Joao Cancelo Aaron Wan-Bissaka Kevin De Bruyne Fred Ilkay Guendogan Luke Shaw Rodrigo Hernández Cascante Scott McTominay Gabriel Jesus Mason Greenwood 45′ 45′ Bernardo Silva Cristiano Ronaldo Philip Foden REZERWOWI Dean Henderson Scott Carson José Diogo Dalot Teixeira Zack Thomas Steffen Alex Nicolao Telles Nathan Aké Jesse Lingard . Fernandinho Nemanja Matić Jack Grealish Donny van de Beek Cole Jermaine Palmer Anthony Martial Ołeksandr Zinczenko Marcus Rashford Riyad Mahrez 46′ 46′ Jadon Sancho Raheem Sterling

