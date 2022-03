Relacja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5!

Derbowe spotkanie Manchester City - Manchester United w Permier League to jedno z najciekawszych sportowych wydarzeń niedzieli. Starcia "Obywateli" z "Czerwonymi Diabłami" od zawsze elektryzowały fanów futbolu



City to lider Premier League z dorobkiem 66 punktów, tylko trzykrotnie schodzili z murawy pokonani. Jesienią wygrali na Old Trafford 2-0, ale przegrali też trzy ostatnie mecze z Manchesterem United na własnym stadionie. United nie ma już szans na mistrzostwo, po rozegraniu 27 kolejek traci do City aż 19 punktów i musi skupić się na rywalizacji o miejsce w Lidze Mistrzów (przynajmniej czwarte).

Ale "Czerwone Diabły" poprawiły grę od czasu, gdy objął ich Ralf Ragnick i nie przegrały w ośmiu poprzednich meczach w Premier League. Na Etihad Stadium w składzie zabrakło jednak jednego z asów drużyny, Cristiano Ronaldo, którego wykluczała drobna kontuzja doznana na treningu.



Mecz znakomicie rozpoczął się dla gospodarzy. Już w 5 minucie Kevin De Bruyne wykorzystał idealne wyłożenie piłki Bernardo Silvy spod końcowej linii i z dziesięciu metrów trafił do siatki - 1-0 dla City!

Belg mógł podwyższyć wynik w 17 minucie, wpadł w pole karne, ale piłkę odbił David de Gea. Dobić próbował Phil Foden, ale faulował próbującego interweniować Harry'ego McGuire'a i sędzia przerwał akcję.

W odpowiedzi padło wyrównanie: kontrę United uruchomił Paul Pogba, który podał do Jadona Sancho. Ten zwiódł dwóch obrońców i idealnie przymierzył tuż przy słupku bramki Edersona. Fantastyczny gol!

Manchester City - Manchester United 1-1 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 De Bruyne (5.), 1-1 Sancho (22.)