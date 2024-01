Derby Londynu z pięcioma bramkami, popis Arsenalu. Kiwior zastąpił bohatera

W ostatnim czasie podopieczni Mikela Artety nie spisywali się za dobrze. W pięciu poprzednich spotkaniach wywalczyli zaledwie cztery punkty, a ponadto zostali wyeliminowani przez Liverpool w trzeciej rundzie Pucharu Anglii. Być w może w najlepszym momencie dla nich przyszła krótka przerwa związana z podzieleniem 21. kolejki na dwa tygodnie. "Kanonierzy" wyjechali do Dubaju, gdzie mieli pracować m.in. nad skutecznością, która była ich problemem.

Arsenal bardzo szybko zabrał się do ofensywy i udowodnił, że nie zamierza gubić punktów na własnym stadionie. W pierwszej połowie podopieczni Mikela Artety uzyskali 64 procent posiadania piłki i oddali osiem strzałów (choć ich przeciwnicy też próbowali szczęścia dość często, bo sześciokrotnie). Najważniejsze jednak było to, że dwa uderzenia "Kanonierów" znalazły drogę do siatki. Wydawało się, że dubletem popisał się... środkowy obrońca Gabriel Magalhaes, ale jego drugie trafienie zostało w przerwie zaliczone przez Premier League jako samobójcze w wykonaniu golkipera gości Deana Hendersona.