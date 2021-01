Wayne Rooney skończył bogatą karierę piłkarską i skupi się na trenowaniu Derby County, z którym podpisał ponad dwuletni kontrakt. 35-letni Anglik był w ostatnim czasie piłkarzem tego klubu, pełnił też rolę tymczasowego menedżera.

Rooney trafił do klubu w styczniu zeszłego roku jako aktywny piłkarz, ale jednocześnie asystent trenera Phillipa Cocu. Gdy Holender został zwolniony w listopadzie zeszłego roku, Rooney przejął funkcję grającego menadżera. Piłkarzami Derby są dwaj Polacy - Krystian Bielik oraz Kamil Jóźwiak.

Napastnik "wystawił" się na nawet do gry w dwóch meczach, ale później porzucił ten pomysł, skupiając się na roli trenera. Szybko zaowocowało to poprawą wyników. Seryjnie przegrywające Derby w kolejnych poniosło tylko dwie porażki.



W piątek Derby poinformowało, że Rooney podpisał kontrakt trenerski do lata 2023 roku. Tym samym piłkarz zakończył bogatą karierę piłkarską.



Angielski snajper, zaczynający karierę w Evertonie już podczas Euro 2004 został objawieniem reprezentacji. Jako niespełna 19-latek zdobył cztery bramki na mistrzostwach Europy, co zaowocowało transferem do Manchesteru United.



Z "Czerwonymi Diabłami" Rooney pięciokrotnie został mistrzem Anglii, wygrywał Ligę Mistrzów i Ligę Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata, Puchar Anglii i czterokrotnie Puchar Ligi Angielskiej. Jest uważany za legendę tego klubu, grając w nim w latach 2004-2017.



W lipcu 2017 roku Rooney na rok wrócił do Evertonu, a stamtąd przeniósł się do amerykańskiego DC United. Ostatnim przystankiem w jego karierze było Derby County.



Uczestnik sześciu turniejów mistrzowskich był kapitanem reprezentacji Anglii, dla której zaliczył 120 występów, strzelając 53 bramki. Łącznie w ciągu całej kariery piłkarskiej rozegrał 883 mecze, w których zdobył 366 bramek.

Zdjęcie Wayne Rooney największe sukcesy święcił z Manchesterem United, którego barwy reprezentował przez 13 lat / PAUL BARKER / AFP

