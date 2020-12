Derby County pokonało 2-0 Swansea City w meczu 19. kolejki Championship. Swoją debiutancką bramkę w nowej drużynie zdobył Kamil Jóźwiak, cały mecz rozegrał Krystian Bielik.

Kolejny mecz w wyjściowym składzie Derby rozpoczęła dwójka Polaków - Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak. Drugi z nich zdobył premierowe trafienie dla angielskiej drużyny.

Wcześniej jednak na prowadzenie Derby wyprowadził doświadczony Colin Kazim-Richards, dzięki czemu "Barany" prowadziły już od 4. minuty.



Jóźwiak zaś wpisał się na listę strzelców w 37. minucie. Polski skrzydłowy bardzo ładnie ściął z prawej strony do środka pola karnego i mocnym uderzeniem z lewej nogi podwyższył wynik meczu!

Dla drużyny prowadzonej przez Wayne'a Rooney'a było to bardzo ważne zwycięstwo, i to z należącą do czołówki Swansea. Derby wciąż jest w strefie spadkowej, ale zrównało się punktami ze sklasyfikowanymi wyżej Notthingham oraz Rotherham.



Derby County - Swansea City 2-0 (2-0)



Bramki: 1-0 Kazim-Richards (4.), 2-0 Jóźwiak (37.).



19. kolejka Anglia - Championship

2020-12-16 18:30 | Stadion: Pride Park Stadium | Arbiter: Gavin Ward STATYSTYKI Derby County Swansea City AFC 2 0 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 12 2 Rzuty rożne 2 5 Faule 16 12

2 0 Derby County Swansea City AFC Marshall Byrne Wisdom Clarke Buchanan Knight Shinnie Bielik Waghorn Kazim-Richards Jóźwiak Woodman Naughton Guehi Bennett Roberts Smith Bidwell Grimes Fulton Lowe Ayew SKŁADY Derby County Swansea City AFC David Marshall Freddie Woodman Nathan Byrne 46′ 46′ Kyle Naughton Andre Wisdom Marc Guehi Matt Clarke Ryan Bennett Lee Buchanan Connor Roberts Jason Knight 81′ 81′ Korey Smith Graeme Shinnie 46′ 46′ Jake Bidwell Krystian Bielik Matt Grimes 73′ 73′ Martyn Waghorn 46′ 46′ Jay Fulton 4′ 4′ 90′ 90′ Colin Kazim-Richards 61′ 61′ Jamal Lowe 37′ 37′ 90′ 90′ Kamil Jóźwiak 67′ 67′ Andre Ayew REZERWOWI Kelle Roos Steven Benda George Evans Benjamin Cabango Craig Forsyth 61′ 61′ Jordan Garrick Kornell MacDonald 46′ 46′ Ryan Manning Max Bird 46′ 46′ Kasey Palmer 73′ 73′ Duane Holmes Wayne Routledge 90′ 90′ Louie Sibley 81′ 81′ Liam Cullen Jahmal Hector-Ingram 46′ 46′ Yan Dhanda 90′ 90′ Jack Stretton Viktor Gyökeres

