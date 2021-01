Derby County pokonało 1-0 AFC Borunemouth i opuściło strefę spadkową. Bramkę dla Derby zdobył Krystian Bielik, a w wyjściowym składzie znalazł się też Kamil Jóźwiak.

Już na początku meczu Krystian Bielik zderzył się głową z jednym z rywali i zaczął krwawić. Polak musiał zmienić koszulkę, a ponieważ na ławce nie było zapasowej, to otrzymał trykot... bez numeru i nazwiska z tyłu koszulki.



Bielik wyróżniał się jednak nie tylko specyficzną koszulką, ale i dobrą grą. W 32. minucie to właśnie on zdobył jedyną bramkę w spotkaniu, bardzo przytomnie odnajdując się w zamieszaniu po rzucie rożnym.



Dobre oceny za swoją grę zebrał też Kamil Jóźwiak, który został zmieniony w 82. minucie. Bielik rozegrał całe spotkanie.



Dzięki wygranej drużyna Wayne'a Rooney'a uciekła ze strefy spadkowej. To tym bardziej godne uwagi, że Bournemouth zajmuje czwarte miejsce w tabeli.



Derby County - AFC Bournemouth 1-0 (1-0)



Bramka: 1-0 Bielik (32.).



