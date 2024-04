Deklasacja w meczu z udziałem Modera. Polak zdjęty z murawy po trzech ciosach

Manchester City pokonał 4-0 Brighton na jego terenie, dzięki czemu awansował na pozycję wicelidera tabeli. Punkt straty do otwierającego stawkę Arsenalu i zaległy mecz w zanadrzu to doskonała pozycja wyjściowa do finiszu po tytuł mistrza Anglii. "The Citizens" urządzili sobie kanonadę, mimo że tym razem w ich szeregach zabrakło kontuzjowanego Erlinga Haalanda. W ekipie pokonanych 56 minut rozegrał Jakub Moder.