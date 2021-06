"Chelsea Football Club z radością potwierdza, że po triumfie w Lidze Mistrzów kontrakt Thomasa Tuchela zostaje przedłużony o dwa lata" - napisano w oficjalnym komunikacie.

"Nie wyobrażam sobie lepszej okazji do przedłużenia umowy. Jestem wdzięczny za to doświadczenie i bardzo się cieszę, że mogę zostać częścią rodziny Chelsea" - stwierdził sam szkoleniowiec. "Jest jeszcze wiele przed nami" - dodał.



Tuchel jest menedżerem klubu od stycznia

Kontrakt menedżera, który objął Chelsea w styczniu tego roku, kończył się pierwotnie po zakończeniu następnego sezonu. Prolongowany został jednak do końca czerwca 2024 roku i była to decyzja, której wszyscy w klubie się raczej spodziewali.



Odkąd Tuchel przejął stery w drużynie od Franka Lamparda, Chelsea zaczęła zaliczać coraz lepsze występy. Na 30 rozegranych meczów "The Blues" pod wodzą Niemca wygrali 19, przegrali jedynie pięć. Drużyna - prócz zwycięstwa w LM - doszła także do finału Pucharu Anglii, w którym uległa jednak Leicester City.



Abramowicz jest zadowolony ze szkoleniowca

"Oczywiście jesteśmy niezwykle zadowoleni, że możemy zatrzymać Thomasa na kolejne dwa lata i nie potrafimy się doczekać kolejnych osiągnięć w nadchodzących sezonach" - podkreśliła Marina Granowska, bliska współpracowniczka właściciela Chelsea Romana Abramowicza i dyrektorka klubu.

Oświadczenie dotyczące przedłużenia umowy zostało ozdobione wspólnym zdjęciem Thomasa Tuchela i Granowskiej - na fotografii oboje trzymają puchar LM.



Swoją pierwszą rozmowę z Abramowiczem Tuchel odbył na płycie Estadio do Dragao po zakończonym finale Ligi Mistrzów. Rosyjski miliarder nie krył wówczas oznak sympatii względem trenera, który w ciągu ledwie kilku miesięcy odmienił grę lodnynczyków.

Zdjęcie Thomas Tuchel przedłużył kontrakt o dwa lata / Pool AFP/Associated Press/East News / East News

PaCze