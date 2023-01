Dawna gwiazda Premier League chce do swojego klubu ściągnąć polski talent

Reprezentant polskiej młodzieżówki Jakub Stolarczyk 13 stycznia wrócił do Leicester City z półrocznego wypożyczenia do Fleetwood Town. W klubie angielskiej League One zagrał tylko w siedmiu spotkaniach pucharowych, ale na brak zainteresowania nie może narzekać. Na wypożyczenie chce go ściągnąć m.in Wigan Athletic, które wiosną będzie walczyć o utrzymanie w Championship.