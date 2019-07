Manchester United jest zdeterminowany, że zatrzymać u siebie Davida de Geę. "Czerwone Diabły" zaoferują Hiszpanowi nowy kontrakt, który uczyni go najlepiej opłacanym bramkarzem świata.

Obecna umowa De Gei z Manchesterem United wygasa za rok. Dotychczasowe negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu zakończyły się fiaskiem. "Czerwone Diabły" szykują więc nową ofertę. Według BBC, klub z Old Trafford chce zaproponować 28-letniemu zawodnikowi dużą podwyżkę. Konkretnej kwoty nie podano, ale angielscy dziennikarze za punkt odniesienia biorą zarobki Alexisa Sancheza. Chilijski napastnik "kasuje" na Old Trafford 390 tysięcy funtów tygodniowo i jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League. Spekuluje się, że De Gea może zarabiać podobnie.



De Gea jest zawodnikiem Manchesteru United od 2011 roku. Na Old Trafford przeszedł z Atletico Madryt za 20 milionów euro. W 2015 roku Hiszpan był o krok od transferu do Realu Madryt. Tuż przed zamknięciem okienka transferowwego kluby osiągnęły porozumienie. Transakcja jednak upadła z powodu nie dopełnienia na czas formalności.



De Gea jest kluczową postacią "Czerwonych Diabłów" i trener Ole Gunnar Solskjaer chce, żeby tak pozostało. W barwach MU Hiszpan rozegrał 362 mecze we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Hiszpanii triumfował z MU w Lidze Europy, zdobył mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi oraz trzykrotnie Tarczę Wspólnoty.