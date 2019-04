Bramkarz Manchesteru United David de Gea zmienić klub w letnim okienku transferowym. Hiszpan znalazł się na celowniku Paris Saint Germain, które jest skłonne zapłacić za niego 90 milionów funtów.

Zdjęcie Czy David de Gea zdecyduje się na zmianę barw klubowych? /AFP

De Gea jest jednym z głównych celów transferowych PSG. Milionerzy z Paryża szukają bowiem następcy weterana Gianluigiego Buffona. Jak informuje "Daily Star", mistrzowie Francji chcą skusić 28-letniego zawodnika długoterminowym kontraktem oraz gigantycznymi zarobkami. W Paryżu De Gea ma dostać aż 450 tysięcy funtów tygodniowo, czyli ponad dwa razy więcej niż zarabia w Manchesterze United.



Transfer jest bardzo prawdopodobny, ponieważ obecna umowa Hiszpana z "Czerwonymi Diabłami" wygasa za rok, a kilkumiesięczne negocjacje w sprawie przedłużenia nie przyniosły rezultatu. Dla klubu z Old Trafford jest to zatem ostatni dzwonek, żeby zarobić na sprzedaży De Gei, bo za rok będzie mógł odejść za darmo. Oferta PSG jest kusząca. Tym bardziej, że Manchester United zapłacił za niego Atletico Madryt około 25 milionów funtów, ale było to osiem lat temu.



De Geą zainteresowany od dawna jest Real Madryt. Sytuację hiszpańskiego bramkarza bacznie obserwuje również Juventus Turyn i Borussia Dortmund. De Gea jeszcze nie podjął decyzji na temat swojej przyszłości. Dużo będzie zależało od tego, które miejsce zajmie MU na koniec sezonu. Obecnie "Czerwone Diabły" są na szóstym miejscu w tabeli, a to nie daje kwalifikacji do europejskich pucharów. Do końca sezonu Premier League pozostały dwie serie spotkań. Przeprowadzka do PSG zagwarantuje mu, oprócz wielkich pieniędzy, także regularną grę w Lidze Mistrzów.



De Gea ostatnio nie ma dobrej passy. Został skrytykowany za błędy popełnione w derbach Manchesteru z City oraz w starciu z Chelsea Londyn. Zarzucano Hiszpanowi, że stracił koncentrację z powodu transferowych spekulacji. W obronie kolegi z drużyny stanął Romelu Lukaku. Jego zdaniem De Gea jest silny psychicznie i szybko powinien uporać się z kryzysem formy.



"To naprawdę pozytywna osoba. Szybko analizuje, co się z nim dzieje. Od ośmiu lat jest najlepszym zawodnikiem w klubie, więc nie powinniśmy go dyskredytować i nagle mówić, że jest złym bramkarzem. Uratował nas wiele razy w tym sezonie" - stwierdził reprezentant Belgii.

