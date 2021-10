Młody zawodnik w szkockiej drużynie gra na wypożyczeniu z klubu Premier League, Norwich. W tym sezonie pojawił się na murawie raz - w spotkaniu Pucharu Ligi z Cowdenbeath (3-1).



Daniel Barden cierpi na nowotwór

O tym, że wystąpił u niego nowotwór Norwich poinformowało w specjalnym komunikacie. - Piłkarz będzie przechodzić ściśle monitorowany proces leczenia - czytamy. - Jestem optymistą. Do zobaczenia wkrótce - przekazał z kolei sam piłkarz.



Barden karierę zaczynał w młodzieżowych zespołach Arsenalu. Jesienią 2018 roku trafił do Norwich, a w lipcu 2020 włączony został do kadry pierwszego zespołu. Rok później wypożyczono go do Livingston.



TC

