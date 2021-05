Czy Edouard Mendy wystąpi w finale LM? "Wciąż mamy nadzieję"

Mendy w starciu z "The Villains" musiał zejść z boiska po tym, jak broniąc bramki po strzale Bertranda Traore zderzył się ze słupkiem. Ponieważ odczuwał ból w okolicach żeber, został zastąpiony przez Kepę Arrizabalagę.

Kepa zamiast Mendy'ego

"Wciąż mamy nadzieję, że dołączy do nas w środę i będzie trenować" - powiedział Thomas Tuchel, trener londyńczyków. "Edou zagra, jeśli będzie w formie. (...) Zawsze będziemy rozsądni i będziemy brać odpowiedzialność za taką decyzję" - dodał.



"Jeśli się to nie uda, to mamy silnego faceta na ławce w postaci Kepy, który zagra w spotkaniu" - skwitował Tuchel. Hiszpan w tym sezonie pełnił jednak głównie funkcję rezerwowego, występując przede wszystkim w spotkaniach Pucharu Anglii.

Z Manchesterem City w Porto

Chelsea w finale Ligi Mistrzów zmierzy się z obecnymi mistrzami Angllii, Manchesterem City. Dla "The Citizens" to okazja na zdobycie podwójnej korony, w przypadku Chelsea to z kolei ostatnia szansa na trofeum w tym sezonie. Drużyna z Londynu 15 maja przegrała finał F.A. Cup z Leicester City.



Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 29 maja na Estadio do Dragao w Porto. Pierwotnie mecz miał zostać rozegrany w Stambule.

Zdjęcie Edouard Mendy / Sebastian Frej/MB Media / Getty Images

PaCze