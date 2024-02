Pierwsza groźna akcja została skonstruowana już po kilkudziesięciu sekundach przez Liverpool, gdy Virgil van Dijk posłał długą piłkę z linii obrony. W zamieszaniu najlepiej odnalazł się Luis Diaz, ale nie stanął oko w oko z Davidem Rayą, bo źle przyjął futbolówkę. Były to jednak miłe złego początki dla "The Reds". To Arsenal przejął kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Pierwsze ostrzeżenie "Kanonierzy" wysłali w 11. minucie, kiedy to Gabriel Martinelli przeprowadził kontrę i wrzucił piłkę na głowę Bukayo Saki, którego strzał został jednak zablokowany.

Od początku drugiej połowy na boisku pojawił się Jakub Kiwior, który zmienił Ołeksandra Zinczenkę. Klopp również wpuścił świeżą krew w postaci Andrewa Robertsona, Harveya Elliota i Dawida Nuneza. To jednak Arsenal trafił na 2:1. Virgil van Dijk chciał przepuścić piłkę, by ta trafiła do Allisona. W to wszystko wmieszał się Martinelli, wybił Holendra z rytmu biegu, a brazylijski golkiper nie trafił czysto w piłkę. Ta wpadła pod nogi skrzydłowego "Kanonierów", który uderzył ją z kilkunastu metrów już do pustej bramki.