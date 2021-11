Daniel Kretinsky figuruje w czołówce listy najbogatszych Czechów - magazyn "Forbes" szacuje, że jego majątek wynosi w przeliczeniu blisko trzy mln funtów. Jest twórcą wielkiego holdingu zajmującego się m.in. wydobyciem węgla, ciepłownictwem czy gazownictwem. I - jak pokazują jego kolejne biznesowe ruchy - jest też zainteresowany inwestycjami w futbol.

Miliarder jak dotychczas był współwłaścicielem Sparty Praga - jednego z najważniejszych klubów piłkarskich w dziejach południowych sąsiadów Polski, mogącego się poszczycić m.in. 21 mistrzostwami Czechosłowacji oraz 12 mistrzostwami Czech. Teraz postanowił także zająć się futbolem angielskim i zainwestował niemałe pieniądze, by stać się współwłaścicielem West Ham United.





Premier League. Ogromna inwestycja Kretinsky'ego w West Ham United

Jak informuje BBC Sport, Kretinsky wykupił pakiet 27 proc. udziałów zespołu warty ok. 150 mln funtów - oficjalnym nabywcą w całej operacji został przy tym holding "1890s a.s". Tym samym biznesmen dołączył do zarządu WHU wraz ze swoim wspólnikiem Pavlem Horskym, co było wynikiem szczegółowego porozumienia z klubem.



"Zawsze dążymy do nowych postępów, a zaangażowanie Daniela przynosi inwestycje, które wzmacniają pozycję zespołu, a co za tym idzie, pomagają w rozwoju kluczowych obszarów zainteresowania klubu" - stwierdziła Karren Brady, wiceprezes zarządu West Ham United.



West Ham United doskonale radzi sobie w tym sezonie Premier League

WHU jest bez wątpienia ciekawym wyborem dla inwestorów - drużyna posiada liczne grono fanów zarówno w Anglii, jak i poza nią i ma spory potencjał biznesowy. "Młoty" przykuwają uwagę zwłaszcza teraz - ekipa prowadzona przez Davida Moyesa znajduje się obecnie na trzecim miejscu tabeli Premier League, mając tyle samo punktów co Manchester City (23) i tracąc zaledwie trzy "oczka" do liderującej Chelsea.



United zaliczyli ostatnio także serię czterech kolejnych zwycięstw, pokonując m.in. Liverpool F.C. 3-2. Swój kolejny mecz "The Hammers" zagrają 20 listopada z Wolverhamptonem.

Daniel Kretinsky został nowym współwłaścicielem West Ham United

