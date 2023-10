"Czerwone Diabły" wtrącone do kotła. Piekielna moc mistrzów Anglii w hicie Premier League

Mistrzowie Anglii byli bliscy objęcia prowadzenia już w ósmej minucie. Andre Onana stanął jednak na wysokości zadania, gdy głową z bliskiej odległości uderzał Phil Foden. To był dla gospodarzy dzwonek ostrzegawczy. Jak się miało okazać - zlekceważony.

Manchester City z minuty na minutę czuł się na obcym terenie coraz pewniej i wydawało się, że lada moment musi otworzyć wynik spotkania. Tak się stało, tyle że... w nieco zaskakujących okolicznościach. W pewnym momencie arbiter podbiegł do monitora VAR, a po chwili podyktował "jedenastkę".

Raptem okazało się, że Rasmus Hoejlund w nieprzepisowy sposób powstrzymywał w obrębie pola karnego Rodriego. Do piłki podszedł Erling Haaland i po chwili było 0-1. Statystycy odnotowali, że był to pierwszy w historii rzut karny podyktowany dla MC na Old Trafford.