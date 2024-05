Przed pierwszym gwizdkiem sieć obiegła niecodzienna wiadomość. Z powodu kontuzji z gry wykluczony został Bruno Fernandes , jeden z liderów Manchesteru United . Nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie fakt, że to... pierwsza jego taka absencja w karierze. Przez minione 12 lat rozegrał 832 spotkania i nigdy wcześniej nie korzystał z L4 .

Lista zawodników MU zmagających się obecnie z kłopotami zdrowotnymi jest nad wyraz długa. Nie może to jednak usprawiedliwiać futbolu, jaki "Czerwone Diabły" zaprezentowały w Londynie. Żenująca niemoc w ataku, momentami podwórkowa bezradność w defensywie .

"Czerwone Diabły" rozstrzelane na Selhurst Park. Europa się oddala

Piłkarze Crystal Palace wykorzystali komplet ułomności rywala bez skrupułów. Do przerwy prowadzili 2-0. Obie bramki padły po indywidualnych akcjach - już w 12. minucie do siatki trafił Michael Olise, a krótko przed przerwą to samo uczynił Jean-Philippe Mateta.