2021-12-27 21:00 | Stadion: St. James' Park | Widzów: 52178 | Arbiter: Craig Pawson Newcastle United Manchester United 1 1 DO PRZERWY 1-0 A. Saint-Maximin 7' E. Cavani 71'

Dla ekipy z Manchesteru był to mecz o zachowanie miana niepokonanej pod wodzą Ralfa Rangnicka. Zamiary gospodarzy były zgoła inne - uciec z okolic dna ligowej tabeli.



I to właśnie "Sroki" wykazały więcej determinacji w dążeniu do celu, otwierając wynik spotkania już w siódmej minucie. Krótkim dryblingiem wzdłuż linii pola karnego popisał się wówczas Allan Saint-Maximin i - upadając na murawę - oddał strzał. Piłka wpadła w boczną siatkę tuż przy słupku. David de Gea nawet nie podjął próby interwencji.

Hiszpański bramkarz stanął na posterunku w 25. minucie, gdy potężnym strzałem z dystansu próbował go zaskoczyć Jonjo Shelvey. Niespełna kwadrans później golkiper okazał się bezradny wobec uderzenia z pola bramkowego Calluma Wilsona, ale tym razem uśmiechnęło się do niego szczęście. Najlepszy w tym sezonie snajper Newcastle był na pozycji spalonej.

Newcastle - MU. Ralf Rangnick zwiększa siłę ognia

W przerwie menedżer "Czerwonych Diabłów" zdecydował się na podwójną zmianę. Do gry desygnował Edinsona Cavaniego i Jadona Sancho. Ten manewr miał zwiększyć siłę ofensywną gości.



Jak się okazało, intuicja nie zawiodła Rangnicka. Ale zanim stało się to jasne, ekipa z Old Trafford mogła przegrywać różnicą dwóch goli. W doskonałej sytuacji znalazł się ponownie Saint-Maximin. Tym razem jednak z kilku metrów nieczysto uderzył w piłkę, umożliwiając skuteczną interwencji De Gei.



Na wyrównanie trzeba było zaczekać do 71. minuty. W roli egzekutora wystąpił wprowadzony z ławki Cavani, który po centrze z prawej flanki Diogo Dalota zdecydował się na strzał bez przyjęcia z 11 metrów. Jego uderzenie zostało zablokowane przez rywali, ale dobitka znalazła już drogę do siatki.

Mogło się wydawać, że piłkarze MU pójdą za ciosem. Tymczasem dowieźli remis do kocowego gwizdka z trudem. W samej końcówce po strzale Jacoba Murphy'ego uratował ich słupek.



Chwilę później strzał Miguela Almirona z najwyższym heroizmem obronił De Gea. Piłka zmierzała w samo okienko jego bramki.

Na kolejny skuteczny zryw gospodarzy nie było już stać.



Newcastle - MU 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Saint-Maximin (7.), 1-1 Cavani (71.)

1 1 Newcastle United Manchester United de Gea Dalot Varane Maguire Telles McTominay Rashford Fernandes Fred Greenwood Ronaldo Dúbravka Krafth Schär Lascelles Manquillo Fraser Longstaff Joelinton Saint-Maximin Shelvey Wilson SKŁADY Newcastle United Manchester United Martin Dúbravka David de Gea 66′ 66′ Emil Henry Kristoffer Krafth José Diogo Dalot Teixeira Fabian Schaer Raphael Varane Jamaal Lascelles 68′ 68′ Harry Maguire 90′ 90′ Javier Manquillo Gaitán Alex Nicolao Telles 75′ 75′ Ryan Fraser 78′ 78′ Scott McTominay Sean Longstaff Marcus Rashford 70′ 70′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira 66′ 66′ Bruno Fernandes 7′ 7′ 83′ 83′ Allan Saint-Maximin 46′ 46′ Fred Jonjo Shelvey 46′ 46′ Mason Greenwood 45′ 45′ Callum Wilson 57′ 57′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Mark Gillespie Dean Henderson Freddie Woodman Phil Jones 75′ 75′ Miguel Ángel Almirón Rejala Luke Shaw Elliott Anderson Aaron Wan-Bissaka Jeffrey Hendrick 78′ 78′ Nemanja Matić 45′ 45′ Jacob Murphy Donny van de Beek Joe White 46′ 46′ 71′ 71′ Edinson Cavani 83′ 83′ Dwight Gayle Anthony David Junior Elanga 46′ 46′ Jadon Sancho

STATYSTYKI Newcastle United Manchester United 1 1 Posiadanie piłki 30,4% 69,6% Strzały 13 8 Strzały na bramkę 9 5 Rzuty rożne 2 4 Faule 11 8 Spalone 2 3

