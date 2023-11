Cudowne wieści ws. Polaka, Probierz może zacierać ręce. Trener ujawnia

Już w 5. minucie Polak musiał jednak opuścić boisko i zapowiadało się na to, że uraz jakiego wówczas doznał był bardzo poważny. Wkrótce potem przyszły wieści, których obawiali się kibice "Mew" - Moder zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i miała go czekać długa przerwa. Nikt chyba jednak nawet nie podejrzewał, jak długa.

Futbolista na powrót do piłki czekał aż do... końcówki października, kiedy to wspomógł zespół U-21 Brighton w potyczkach z Aston Villą i Arsenalem. Wciąż jednak przedłużała się sprawa jego ponownej gry dla seniorskiej ekipy B&HA - wydawało się, że wesprze swych kolegów już w starciu z Sheffield United, ale ostatecznie pozostał on na ławce rezerwowych.