Cristiano Ronaldo zmieni klub? Pojawił się nowy kierunek

Oprac.: Paweł Pieprzyca Premier League

Cristiano Ronaldo nie chce już grać w Manchesterze United, ale klub na razie nie zamierza go sprzedawać. Mimo to Jorge Mendes, agent piłkarza, rozmawiał ze Sportigiem. Czy Portugalczyk wróci do rodzinnego kraju?

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP