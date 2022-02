- Nie przyjechałem tu, by być na szóstym, siódmym, czy piątym miejscu w tabeli - powiedział Ronaldo w Sky Sports w połowie stycznia. - Aby stworzyć coś dobrego, trzeba zniszczyć coś innego - dodał filozoficznie. Latem jego powrót do Manchesteru United budził wielkie nadzieje. Portugalczyk, a także stoper Raphael Varane z Realu Madryt i skrzydłowy Jadon Sancho z Borussii Dortmund wzmacniali drużynę wicemistrza Anglii. Ole Gunnar Solskjaer skompletował zespół gwiazd i miał się bić o tytuł mistrzowski. Dziś jest na szóstym miejscu w tabeli ze stratą 21 pkt do sąsiada z Manchesteru City.

Reklama

Manchester United. Ronaldo bez gola od pięciu meczów

Solskjaera już w klubie nie ma. Stracił posadę. Niemiec Ralf Rangnick też nie odmienił drużyny z marszu. Ronaldo wierzył, że nowy rok będzie lepszy. Tymczasem nie zdobył gola od pięciu spotkań. Nie przypomina maszyny do zdobywania bramek, którą zawsze był. Rangnick przyznaje otwarcie, że Portugalczyk powinien mieć więcej zdobytych goli (8 w Premier League, 14 we wszystkich rozgrywkach). Niedawno CR7 zmarnował karnego w Pucharze Anglii z Middlesbrough, co kosztowało Manchester porażkę na Old Trafford w IV rundzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo. WIDEO INTERIA.TV

Manchester United. Paryska przyszłość CR7?

Frustracja Portugalczyka narasta. "The Sun" twierdzi, że Ronaldo postanowił opuścić Premier League w czerwcu. Kontrakt ma do połowy 2023 roku, ale ponoć sam czuje, że w wieku 37-lat nie jest w stanie sprostać intensywności gry wymaganej na Wyspach. Media donoszą o jego nieporozumieniach z trenerem, z kolegami w szatni. Zwykle tak jest, gdy gwiazdozbiór nie osiąga oczekiwanych wyników. Wielkie nazwiska, wielkie transfery i zanosi się na wielką klapę. Ostatnia szansa w Lidze Mistrzów gdzie Manchester United trafia w 1/8 finału na Atletico Madryt.

Tabelę Premier League znajdziesz tutaj!



Inne pogłoski łączą przyszłość CR7 z PSG. Podobno Zinedine Zidane na poprowadzić zespół z Paryża w nowym sezonie. Francuz chce Ronaldo w swoim zespole. Gdyby tak się stało, na koniec kariery Ronaldo i Leo Messi zagraliby w jednej drużynie. Dużo w tych przewidywaniach i plotkach znaków zapytania. Nikt nie jest w stanie dziś ocenić ile w tym prawdy, a ile spekulacji i fantazji dziennikarzy.