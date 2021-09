4 września Danny Hodgson, angielski napastnik występujący na co dzień w ECU Joondalup, drużynie z przedmieścia australijskiego Perth, stał się ofiarą niczym niesprowokowanego ataku, w wyniku którego znalazł się w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Zawodnik przeszedł dwie operacje mózgu, a obecnie znajduje się w śpiączce, jak pisze portal goal.com, w stanie krytycznym, choć stabilnym.

Koledzy Hodgsona po fachu wierzą jednak, że mimo poważnych obrażeń piłkarz wróci do zdrowia. Z taką nadzieją wystąpił Cristiano Ronaldo, który w niedzielę, w dniu 26. urodzin gracza, zamieścił w internecie skierowaną do niego wiadomość.

Cristiano Ronaldo zaprosi Hodgsona na mecz

"Cześć Danny, Właśnie usłyszałem twoją historią. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia" - mówi Portugalczyk na nagraniu. "Zaproszę cię na jeden z naszych meczów w Manchesterze, więc wydobrzej jak najszybciej. Trzymaj się" - powiedział Ronaldo.

Swoje wyrazy wsparcia przekazał również Dean Henderson, bramkarz Manchesteru United, który Hodgsona zdołał poznać osobiście w czasie gry w młodzieżowych drużynach Carlisle United. "Bądź silny, przetrwasz to, obiecuję" - stwierdził golkiper. Jak dodał, nie może się doczekać, by zaprosić poszkodowanego piłkarza na mecz na Old Trafford, ma również nadzieję, że będzie on mógł poznać osobiście innych zawodników "Czerwonych Diabłów".

Jedna osoba z zarzutami ws. pobicia Hodgsona

Australijskie media (m.in. telewizja 10 News First) donoszą, że w sprawie pobicia Danny'ego Hodgsona postawiono zarzuty jednej osobie - nastolatkowi, który miał powalić gracza jednym ciosem w głowę. Do Australii przybyli już rodzice piłkarza, którzy przechodzą obecnie obowiązkową kwarantannę przed tym, zanim będą mogli udać się do szpitala i odwiedzić swojego syna.

Państwo Hodgson w oświadczeniu wydanym dla prasy stwierdzili, że choć na razie nie mogą zobaczyć potomka, to przesyłają mu wyrazy bezwarunkowej miłości. "Chociaż jesteśmy niezmiernie dumni z wielu osiągnięć Danny'ego w piłce nożnej, jesteśmy jeszcze bardziej dumni z jego osiągnięć poza boiskiem. To pracowity, życzliwy, zabawny i po prostu uroczy młody człowiek" - napisali.

