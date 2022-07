Cristiano Ronaldo wciąż nie pojawił się na zgrupowaniu United. "Nie mogę na niego czekać"

Oficjalnie Ronaldo przebywa na urlopie z powodu spraw rodzinnych, przed rozpoczęciem zgrupowania pojawiła się jednak informacja o tym, że zawodnik najchętniej odszedłby z klubu i dodatkowo jego otoczenie miało samo kontaktować z innymi klubami, jak Chelsea czy Atletico Madryt.

Do rozpoczęcia sezonu przez Manchester United zostało nieco ponad dwa tygodnie, bo 7 sierpnia piłkarze z Old Trafford zagrają u siebie z Brighton. Ten Hag otwarcie mówi, że nie ma czasu, aby czekać na powrót Portugalczyka. Na konferencji prasowej został zapytany czy ta sytuacja go martwi.

- Martwi to może złe słowo, chociaż oczywiście zdaje sobie sprawę, że z każdym dniem mogą być coraz większe problemy, by był on w odpowiedniej dyspozycji. Wolę jednak się skupiać na piłkarzach, których mam na miejscu. Oni pracują mocno, są w dobrej formie - powiedział holenderski trener.

Erik ten Hag otwarcie o sytuacji Cristiano Ronaldo

52-latek dodał także, że w tym momencie woli poświęcić swoją uwagę na rozwoju dostępnych piłkarzy.

- Nie mogę na niego czekać. Jeśli się pojawi i zacznie z nami pracować, to na pewno będę próbował go odpowiednio wprowadzić - stwierdził.

Czerwone Diabły jak na razie bardzo dobrze prezentują się w sparingach, zaliczając komplet zwycięstw w starciach z Crystal Palace, Melbourne Victory, a także Liverpoolem. Szczególnie mecz z The Reds mógł sprawić duże wrażenie, bo piłkarze ten Haga wygrali go aż 4-0.