Powrót "CR7" do Manchesteru United to zdecydowanie jeden z dwóch najgłośniejszych transferów tego lata, zaraz obok przenosin Leo Messiego do Paris Saint-Germain. Angielski zespół o porozumieniu z zawodnikiem informował już przed weekendem, jednak dopiero we wtorek pojawiło się oficjalne potwierdzenie.

Teraz sam gracz przerwał milczenie na temat swoich losów w tym sezonie. W mediach społecznościowych pojawiła się krótka wiadomość od Ronaldo, którą można określić mianem "powitalnej".



Cristiano Ronaldo: Brak mi słów, by wyrazić, co czuję

"Każdy, kto mnie zna, wie o mojej nieskończonej miłości do Manchesteru United. Lata spędzone w tym klubie były absolutnie niesamowite, a droga, którą razem przeszliśmy, zapisała się złotymi zgłoskami w historii tej wspaniałej i niesamowitej instytucji" - rozpoczyna swój tekst Ronaldo.



"Nie jestem obecnie w stanie wyrazić swoich uczuć gdy widzę, jak mój powrót na Old Trafford jest rozgłaszany na całym świecie. To jak spełnienie marzeń po tych wszystkich latach, kiedy musiałem stawać do gry przeciwko Manchesterowi United. Jednak nawet jako oponent klubu, zawsze czułem miłość i szacunek ze strony kibiców na trybunach. Marzenia w stu procentach składają się właśnie z takich reczy" - kontynuuje gracz.



"Moje pierwsze krajowe mistrzostwo, mój pierwszy puchar, moje pierwsze powołanie do reprezentacji Portugalii, moja pierwsza Liga Mistrzów, mój pierwszy Złoty But i moja pierwsza Złota Piłka, wszystkie zrodziły się z tego szczególnego połączenia między mną a 'Czerwonymi Diabłami'. Historia została napisana w przeszłości i historia zostanie napisana ponownie! Macie moje słowo!" - obiecuje "CR7".



"Jestem tutaj! Wróciłem do miejsca, do którego przynależę! Sprawmy, aby to wszystko się powtórzyło! P.S. - Sir Alexie, to będzie dla Ciebie..." - kończy zawodnik.

Cristiano Ronaldo wraca po 12 latach

Cristiano Ronaldo grał dla Manchesteru United w latach 2003-2009. W tym okresie zdobył m.in. trzy mistrzostwa Anglii oraz puchar Ligi Mistrzów (2008, po wygranym w karnych meczu z Chelsea).

Zdjęcie W trakcie ostatniego meczu United w lidze kibice "Czerwonych Diabłów" nie kryli swojej radości z powodu powrotu Cristiano Ronaldo / Chris Brunskill/Fantasista / Contributor / Getty Images

