Cristiano Ronaldo upokorzony na oczach całej drużyny. Skandal wstrząsnął krajem, wszystko ujawnili

Dostał od Ten Haga zakaz trenowania z pierwszą drużyną. Ale to nie było najgorsze. Gdy Portugalczyk chciał wejść do szatni, żeby zabrać swoje buty, członkowie sztabu szkoleniowego nie wpuścili go, powołując się na to, że ma zakaz wstępu. Skończyło się tak, że snajper musiał poprosić chłopaka z akademii, by ten przyniósł mu buty. Wielu piłkarzy ManUtd uznało to za kompletnie niepotrzebne upokorzenie ze strony Ten Haga

~ relacjonowali dziennikarze "ESPN"