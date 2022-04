Cristiano Ronaldo sfrustrowany po przegranym meczu. Nagrali jego zachowanie

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać idącego Portugalczyka, który wykonuje ruch prawą ręką, prawdopodobnie trafiając w trzymany przez kibica telefon komórkowy, który ląduje na ziemi. Dlaczego prawdopodobnie? Gdyż ta scena została nakręcona w takim ujęciu, na którym dokładnie nie widać tego przedmiotu.

Ronaldo miał prawo być zawiedziony po spotkaniu na Goodison Park. "Czerwone Diabły", którym marzy się jeszcze pierwsza czwórka, dająca prawo gry w Lidze Mistrzów, przegrały w sobotę z nie będącym ostatnio w wysokiej formie (trzy przegrane w poprzednich meczach) rywalem .

Premier League. Liga Mistrzów odjeżdża Manchesterowi United

Portugalczyk w trakcie tego pojedynku doznał rozcięcia skóry na lewej nodze i dostał jeszcze żółtą kartkę za kłótnie z arbitrem. Mógł się więc czuć sfrustrowany, choć to nie upoważnia go do niszczenia cudzego mienia.

W tabeli Premier League Manchester United traci już sześć punktów do czwartego Tottenhamu.

