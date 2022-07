Cristiano Ronaldo rozmawiał o przyszłości. Stanowisko klubu niezmienne

"To jak spełnienie marzeń, jestem tutaj. Wróciłem do miejsca, do którego należę" - mówił przed rokiem Cristiano Ronaldo, kiedy ponownie zawitał na Old Trafford. Portugalczyk w 2009 roku został sprzedany do Realu Madryt, a potem grał jeszcze w Juventusie Turyn.

Rok od powrotu do United CR7 przyjechał do centrum treningowego w Carrington, razem agentem Jorge'em Mendesem, po ty, by zakończyć drugą przygodę z "Czerwonymi Diabłami".

37-letni piłkarz nie chce dłużej grać na Old Trafford, ponieważ klub nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Portugalczyk nie pojechał z United na przedsezonowe zgrupowanie w Tajlandii i Australii z powodów rodzinnych, a po raz pierwszy na treningu pojawił się we wtorek.

Cristiano Ronaldo i Jorge Mendes na rozmowach z MU

Potem, razem z Mendesem, mieli rozmawiać o przyszłości. Jak podają angielskie media stanowisku klubu pozostało jednoznaczne - zawodnik nie jest jest na sprzedaż.

Wieczorem CR7 zamieścił na portalu społecznościowym wpis, w którym trochę reklamował siebie. "Genetyka ładuje broń, ale to styl życia pociąga za spust" - stwierdził w podpisie pod zdjęciem, gdzie występuje tylko w samej bieliźnie.

W środę Manchester United rozegra towarzyski mecz z Wrexham za zamkniętymi drzwiami, ale udział w Portugalczyka jest w nim mało prawdopodobny.