Cristiano Ronaldo przeprosił kibica za incydent z telefonem

Oprac.: Wojciech Górski Premier League

Piłkarz Manchesteru United Cristiano Ronaldo przeprosił za to, że wytrącił kibicowi telefon komórkowy po sobotniej porażce 0-1 na wyjeździe z Evertonem w 32. kolejce Premier League. Swoje zachowanie nazwał "wybuchem" i zaprosił tego fana do obejrzenia meczu na Old Trafford.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / Robbie Jay Barratt / Getty Images