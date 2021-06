Dlaczego akurat 68 mln funtów? Otóż na tyle, jak donoszą brytyjskie media, Manchester wycenia roczne zyski, jakie spłynęłyby do kasy klubu przy zatrudnieniu CR7.

Przyszłość Ronaldo, po trzech sezonach w Juventusie bez nawet zbliżenia się do wygranej w Lidze Mistrzów, wciąż jest niepewna. Zwłaszcza, że Portugalczyk w decydującym o awansie do LM meczu został posadzony na ławce rezerwowych.

Ronaldo wróci do Manchesteru United?

Kontrakt Portugalczyka ze "Starą Damą" obowiązuje już tylko przez rok, ale nie wykluczone, że już w najbliższych miesiącach Ronaldo będzie chciał rozstać się z turyńskim klubem.

Reklama

Zwłaszcza, że Juventus byłby zadowolony, mogąc zredukować koszty i "schodząc" z ogromnej pensji napastnika. A to otwierałoby mu drogę do powrotu na Old Trafford.

Ronaldo w klubie z Manchesteru grał w latach 2003-2009 i to właśnie tam zdołał wypłynąć na szerokie wody, zanim za blisko 100 mln euro trafił do Realu Madryt. Łącznie w 292 meczach w United zdobył 118 bramek i zanotował 69 asyst.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo w tym sezonie nie mógł świętować z "Juve" mistrzostwa, ale za to wzniósł Puchar Włoch. "Bianconeri" zdobyli go pokonując Atalantę / Jonathan Moscrop/Press Association/East News / East News

WG