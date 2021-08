Premier League Ronaldo znów zagra w Manchesterze United! Znamy kulisy transferu

Cristiano Ronaldo przeszedł do Manchesteru United 12 sierpnia 2003 roku za około 20 milionów euro. Piłkarz przeniósł się do Premier League ze Sportingu Lizbona.



Przed odejściem do Realu Madryt CR7 zdołał łącznie rozegrać 292 spotkania, podczas których zdobył 118 bramek i zaliczył 69 asyst. Ponadto Cristiano Ronaldo raz został królem strzelców Premier League oraz dwukrotnie piłkarzem sezonu ligi angielskiej oraz piłkarzem roku.



Niesamowity dorobek Cristiano Ronaldo w Manchesterze United!

CR7 w czasie swojej gry w Manchesterze United zdobył także Złotą Piłkę, nagrodę Puskasa za najładniejszą bramkę oraz Złotego Buta.



Portugalczyk z "Czerwonymi Diabłami" wygrał także Ligę Mistrzów, trzy razy sięgał po mistrzostwo Anglii, dwukrotnie po Puchar Ligi Angielskiej oraz Superpuchar Anglii, Puchar Anglii, a także Klubowe Mistrzostwo Świata.



Dziś Manchester United poinformował natomiast, że osiągnął porozumienie w sprawie transferu CR7 z Juventusu.



