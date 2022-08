Carragher od kilku lat jest ekspertem stacji Sky Sports, transmitującej mecze Premier League. Przed wczorajszym meczem były reprezentant Anglii tworzył trójkę ekspertów wraz z dwoma byłymi zawodnikami Manchesteru United - Royem Keanem i Garym Nevillem.

W pewnym momencie dyskusji podszedł do nich rozgrzewający się Ronaldo, który serdecznie przywitał się z byłymi klubowymi kolegami, a Carraghera postanowił zignorować, mimo ręki wyciągniętej przez 44-latka. Całą sytuację nagrały kamery Sky Sports, a Keane i Neville nie kryli małego rozbawienia ich spięciem.

Powód takiego zachowania Ronaldo jest bardzo prosty. Carragher w ostatnim czasie nie gryzł się w język oceniając grę i pozaboiskowe postępowanie Portugalczyka. Otwarcie skrytykował on powrót piłkarza na Old Trafford, a przed tym sezonem punktował zamieszanie transferowe wokół 37-latka. Anglik stwierdził, że Ronaldo nie chciał żaden europejski klub, a prawdopodobnie nie chce go też zarówno trener Erik ten Hag, jak i cała szatnia United.

Spora emocjonalność Ronaldo nie jest wielką tajemnicą i tutaj mogliśmy oglądać kolejny tego przykład. Czy Portugalczyk za bardzo wziął do siebie krytykę? Może trochę. Czy Carragher powinien spodziewać się takiej reakcji zawodnika na jego słowa? Pewnie tak. Patrząc z boku, cała sytuacja wyglądała nieco groteskowo.

Po meczu to jednak Ronaldo miał większe powody do radości, bo Manchester United wreszcie zagrał na naprawdę dobrym poziomie i zasłużenie wygrał z Liverpoolem 2-1. Sam Portugalczyk mecz zaczął na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się w 86. minucie.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / Nigel Roddis / AFP

Zdjęcie Jamie Carragher / Peter Powell / POOL / Getty Images