Cristiano Ronaldo opowiedział o śmierci synka. "To najtrudniejszy moment"

"Kiedy masz mieć dziecko, oczekujesz, że wszystko będzie z nim w porządku, a tutaj pojawił się problem. To były trudne momenty dla nas, ponieważ nie rozumieliśmy, dlaczego to nas spotkało. Przejście przez to było prawdopodobnie najtrudniejszym momentem w moim życiu, szczególnie dotknęło to Gię" - mówił Ronaldo.