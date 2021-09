Cristiano Ronaldo narzucił dietetyczne kaprysy szatni Manchesteru?

Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United wiąże się z nietypowymi konsekwencjami. Wprawdzie Portugalczyk dobrze wpasował się w zespół na boisku, pod względem sportowym, okazuje się jednak, że niekoniecznie pod względem... kulinarnym. Tak przynajmniej twierdzi brytyjski "The Sun".

Według informacji gazety, Portugalczyk narzucił reszcie zespołu pewne pomysły i rozwiązania dotyczące diety. Kucharz drużyny otrzymać miał konkretne instrukcje od Ronaldo i teraz podobno słychać narzekania drużyny "Czerwonych Diabłów" na dietetyczne kaprysy nowego kolegi.

Reklama

Cristiano Ronaldo a portugalskie dania tradycyjne

Jednym z tych kontrowersyjnych dań miało być bacalhau, specyficzne portugalskie danie zawierające jajko, dorsza, a w niektórych wariantach nawet ośmiornicę.

- On to bardzo lubi i dobrze to funkcjonuje w jego diecie, ale innym graczom już to danie nie pasuje. Cristiano jest jednak bardzo skoncentrowany na swoich sprawach - wskazuje w rozmowie z "The Sun" klubowe źródło.

Trudno jednak przypuszczać, by dieta i menu miały być poważną kością niezgody w szatni "Czerwonych Diabłów".



JK