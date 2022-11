Cristiano Ronaldo już podjął decyzję ws. przyszłości? Możliwy zaskakujący powrót

Cristiano Ronaldo latem 2021 roku wrócił do Manchesteru United po 11 latach gry w Realu Madryt i Juventusie. W pierwszym sezonie drugiego etapu na Old Trafford strzelił 24 gole w 39 meczach i był ważną postacią zespołu, który jednak nie spełnił oczekiwań, odpadając w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt i zajmując dopiero szóste miejsce w lidze.

Cristiano Ronaldo w Sportingu, Choupo-Moting w Manchesterze United? To możliwe

Z każdym kolejnym miesiącem wpływ Portugalczyka na zespół maleje. W trwającym sezonie Premier League zagrał on jedynie 44 proc. możliwych minut. Strzelił jednego gola, nie zanotował żadnej asysty. Jest graczem podstawowego składu tylko w Lidze Europy, w której może zapisać sobie dwa gole i dwa ostatnie podania. Jego frustracja narasta, co było widać, gdy odmówił wejścia na murawę w końcówce meczu z Tottenhamem. Został za to odsunięty od jednego treningu oraz miejsca w powołaniach na ważne spotkanie z Chelsea.